Mimar Şandor Hadi’ye adanmış sergi uzatıldı

Usta mimar Şandor Hadi’nin kişisel ve mimari mirasını ele alan sergi yoğun ilgi nedeniyle 27 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Şando Hadi

Liszt Enstitüsü – İstanbul Macar Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı ‘Çok Yönlü Bir Mimar: Şandor Hadi, Türkiye’de İkinci Nesil Bir Macar’ başlıklı sergi, Hadi’nin şahsi hayatını ve yaratıcı kişiliğini merceğe alıyor. Sergide Şandor Hadi’nin Sevinç Hadi’yle kurduğu mimarlık ofisinin hayata geçirdiği projelerden bir seçki de sunuluyor.

Ufuk Demirgüç’ün küratörlüğünü yaptığı sergide ayrıca, Hadi’nin deprem nedeniyle yıkım kararı çıkan Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Kütüphanesi ve yıkılan İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin üç boyutlu çizimine de yer veriliyor.

Aptullah Kuran Kütüphanesi

Sergide mimarın şahsi ve mimari dünyası iki farklı bölümde ele alınıyor. Birinci bölümde, ilk gençlik günlerinden aile hayatına, el yapımı ürünlerden resimlere kadar mimarlık öncesi dönem anlatılıyor. İkinci bölüm ise bir mimar olarak imza attığı projelerden bir seçki, ürettiği mobilyalar, maketler ve diğer mimarların görüşleri bir araya getiriyor.

Serginin araştırma ve hazırlık aşamasına Sevinç ve Şandor Hadi’nin çocukları, mimar ve İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi ve iç mimar ve müzisyen İmre Hadi katkı sağladı.