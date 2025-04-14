Milli sporcu Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Sivasspor-Fenerbahçe maçında erkek futbolcuların taşıdığı “Doğal olan normal doğumdur” pankartına tepki gösterdi: “Kadınların nasıl doğum yapacağı, neyi ‘doğal’ bulacağı ya da bedeniyle ne yapacağı sadece kadınları ilgilendirir.” EŞİK’in X’teki açıklaması şöyle: “Bakanlık tarafından organize edilen mansplaining gösterisi! Sivasspor-Fenerbahçe maçında, tamamı erkek futbolculardan oluşan iki takım, Sağlık Bakanlığı’nın kampanyası kapsamında ‘Doğal […]