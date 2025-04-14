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Yaramazlara biraz batar!

Milli sporcu Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı

Sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen milli buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı verildi.

Fotoğraf: olimpiyat.org.tr

Ankara başsavcılığı, iddialar üzerine Güneş hakkında ‘cinsel istismar’, ‘cinsel taciz’ ve ‘tehdit’ suçlarından soruşturma başlattı. Güneş hakkında gözaltı kararı verildi.


Ali Efe Güneş kimdir?

Güneş, 6 Nisan 2005’te Ankara’da doğup büyüdü.

Milli sporcu bireysel ve serbest stil kategorilerinde yarışıyor.

2022’de düzenlenen 15’inci Europa Cup Skate Helena’da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası’nda Genç Erkekler kategorisinde birinci oldu.

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