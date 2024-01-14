Milli eskrimci Nisanur Erbil’den tarihi madalya

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Tunus Kılıç Grand Prix’sinde ikinci olarak Türkiye’ye bu organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.

Nisanur Erbil

Türkiye Eskrim Federasyonu’nun açıklamasına göre Erbil, Fransız Caroline Queroli’yi 15-8, Güney Koreli Yun Soyeon’u 15-10, ABD’li Maia Chamberlain’i 15-13 ve Japon Misaki Emura’yı 15-14 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

20 yaşındaki sporcu, Güney Koreli Choi Sebin’i de 15-14’lük skorla geçerek finalde İspanyol Lucia Martin-Portugues ile eşleşti.

Final müsabakasını 15-5 kaybeden Erbil, Türk eskrim tarihinde bir ilki başararak ilk Grand Prix derecesini elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan turnuvaya katılan diğer Türk sporculardan Enver Yıldırım 22’nci, Deniz Selin Ünlüdağ ise 60’ıncı sırayı aldı.