Milano başkonsolosluğu ve Londra büyükelçiliği deprem için Diyanet Vakfı’na bağış istedi

İtalya’nın Milano şehri ve Britanya’nın başkenti Londra’daki Türk temsilcilikleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için paylaştıkları mesajlarda Diyanet Vakfı’na bağış istedi.

Hatay. (AA)

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’ye yardım çağrıları devam ediyor.

Türk temsilcilikleri de dün sosyal medya hesaplarından mesaj paylaşarak yardım çağrısı yaptı.

Sosyal medya kullanıcılarını Diyanet Vakfı ve Kızılay’ın bağış sayfalarına yönlendiren Milano başkonsolosluğunun mesajında özetle şöyle dendi: “Sevgili İtalyalı dostlar, Türkiye Diyanet Vakfı (Diyanet) ve Türk Kızılayı’nın sitelerini kullanarak ülkemizdeki depremden etkilenen insanlar için kredi kartlarınız ve banka kartlarınız ile aşağıdaki internet siteleri üzerinden bağışta bulunabilirsiniz.”

Cari amici italiani, potete donare con le vostre carte di credito e di debito per le persone colpite dal terremoto nel nostro Paese utilizzando i siti web della Fondazione degli Affari Religiosi (Diyanet) di Türkiye e della Luna Rossa turca utilizzando i seguenti siti web: 🇹🇷🇮🇹 — T.C. Milano BK (@TC_Milano) February 7, 2023

Türkiye’nin Londra büyükelçiliği de yardım kampanyasını Twitter hesabından şöyle duyurdu: ’’Ülkemizde meydana gelen depremden etkilenenler için bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız Türkiye Diyanet Vakfı, AFAD ve Kızılay’ın aşağıdaki bağlantılarında yer alan banka hesaplarına bağışta bulunabilirler.’’

Diyanet Vakfı’nın sitesinde 50, 100, 250 ve 1000 TL’lik hızlı bağış seçenekleri bulunuyor.