Mikdat Karaalioğlu: Orban’ın başarı formülü

Siyasi gözlemcilerin Orban’ı değerlendirirken bilinçli ya da bilinçsiz olarak ıskaladığı başarı formülü şu: Orban’ın kendisine sadık bir taban oluşturmak ve korumak için seçmenin refahını öncelemesi.

Macaristan 1989’dan sonra uygulanan neo liberal politikalar nedeniyle ağır bir ekonomik kriz yaşadı ve milyonlarca insan işini kaybetti. Macar toplumu yaşadığı bu ekonomik ve siyasi travmayı Orban sayesinde aşabildi. AB’ye karşı daha 1990’lı yıllarda oluşan bu güvensizlik, Fidesz’in önemli silahlarından birisi.

Orban 1988-2002 arasındaki başbakanlığından sonra 2010 yılından beri aralıksız başbakan. Batı kamuoyu kendisini ülkede muhalif basını etkisiz hale getirmesi ve yasal düzenlemelerle otokratik bir yönetim oluşturmakla itham ediyor. Ancak o seçmen açısından refahın mimarı. İktidarda olduğu dönem boyunca asgari ücreti sürekli arttırdı. En son seçimlerden önce ise yüzde 20’lik bir artış yaptı.

Mikdat Karaalioğlu’nun yazısı