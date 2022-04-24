Mikdat Karaalioğlu: Hiçbir ciddi sorunu göçmenler nedeniyle ortaya çıkmadı

Türkiye’nin göçmenler nedeniyle sıkıntılar yaşadığını kimse inkar edemez. Ancak Türkiye’nin başta ekonomik olmak üzere hiçbir ciddi sorunu göçmenler nedeniyle ortaya çıkmadı. Göçmenler meselesini tartışırken bu konuyu göz ardı etmememiz gerekiyor.

Oysa Batı Avrupa bu kolaycılığa düştü. Hiçbir ciddi ekonomik ve kültürel güce sahip olmadıkları halde göçmenleri bir tehdit unsuru ve günah keçisi haline getirdi. Batı demokrasileri şimdi de hesapsız izansız tartışmalarla her gün daha da güçlenen aşırı sağ partilerle mücadele ediyor. Bugün Fransa’da Macron ile Le Pen arasında yapılacak başkanlık seçiminde bile anlatmaya çalıştığım nefretin izlerini her iki tarafta da gözlemlemek mümkün.

Mikdat Karaalioğlu’nun yazısı