Mikdat Karaalioğlu: Batı için asıl meydan okuma şimdiden sonra başlıyor

AB genelinde Şubat ayı ortalama enflasyonu yüzde 5.9 olarak açıklandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu oran pandemi nedeniyle yüzde 4.1’di. AB Merkez Bankası’nın tavsiye ettiği enflasyon oranının yüzde 2 olduğu hesaba katılırsa, AB’nin ilk kez tecrübe ettiği yüksek enflasyonla, öngörülemez siyasi ve toplumsal krizler yaşayabileceğini tahmin etmek abartılı olmaz

Batı için asıl meydan okuma şimdiden sonra başlıyor. Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların kendi ekonomilerine olan yansımalarına vatandaşlar ne kadar katlanabilecek? Batı ülkelerinde çok az sayıda da olsa başlayan Putin taraftarı gösterilere bakılırsa bu süre pek de uzun olmayacak gibi görünüyor. Aşırı sağ ve sol aktivistlerin sosyal medyada karşı atağa başladığına da bu noktada dikkat çekmek gerekiyor.

Mikdat Karaalioğlu’nun yazısı