Mikdat Karaalioğlu: Almanya-Fransa gerilimi gaz ithalatında tavan fiyat belirlenmesiyle başladı

AB’nin hem her bir üyesinin ulusal hem de birlik olarak bölgesel anlamda etkin bir güce sahip olması içindeki farklı menfaatlerin uzlaşması temeline dayanıyor. Bu geniş uzlaşmanın sağlanması da günün sonunda Almanya-Fransa arasındaki ilişkinin kalitesinden geçiyor. Ancak AB uzlaşmasının hareket merkezi olan bu iki ülke arasında an itibarıyla gerilim hakim.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron‘un Almanya’yı gittikçe Avrupa’dan daha fazla izole olmakla suçlaması çatışmanın artık açıkça yaşandığını gösteriyor. Bu açıklamanın ertesinde iki ülke arasında her yıl gerçekleştirilen kabine toplantılarının da gelecek yılın ocak ayına ertelenmesiyle, yaşanan gerilim resmi bir hüviyet kazandı.

İki ülke arasındaki gerilim AB’de gaz ithalatında tavan fiyat belirlenmesi konusunda başladı. Fransa ve onu destekleyen 15 AB ülkesi tavan fiyat uygulanmasını istiyor. Başlarında Almanya’nın bulunduğu Hollanda, Danimarka, Litvanya, Danimarka, Estonya, Bulgaristan ve Macaristan gibi ülkeler ise bu fikre karşı. Fransa-Almanya geriliminin ortaya çıkış nedeni gaz fiyatları olsa da bu gerilimin arkasında çok daha köklü ve esaslı başka nedenler var.

Mikdat Karaalioğlu’nun yazısı