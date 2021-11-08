Microsoft’tan katlanabilir mouse için patent başvurusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin ‘finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını’ açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksiyle (TÜFE) ile indirgendiğinde ekimde en yüksek aylık reel getiri yüzde 4,71 ile dolarda gerçekleşti