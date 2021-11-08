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Yaramazlara biraz batar!

Microsoft’tan katlanabilir mouse için patent başvurusu

ABD’li teknoloji şirketi Microsoft, katlanabilir mouse için patent başvurusunda bulundu.

Fotoğraf: Microsoft ARC/ Twitter

Shiftdelete’in haberine göre son yıllarda katlanabilir telefonların popülerliğini artırmasının ardından harekete geçen Microsoft, ileride fazlaca talep görebilecek katlanabilir mouse üzerinde çalışmalarına başladı.


Şirketin 30 Mart 2021 tarihinde başvurusunu yaptığı yeni patent, 4 Kasım 2021’de resmen yayınlandı.

Görünüş olarak halihazırda kullanılan ‘Microsoft ARC Mouse’a fazlasıyla benzeyen ürün, bünyesinde barındırdığı mekanizmasıyla içe doğru  katlanabiliyor.

Patent açıklamasında mevcut ARC Mouse modellerinde kullanılan dokunmatik kaydırma tekerleği konusunda ise herhangi bir detay yok.

Ürünün dış tasarımında ise eski modellere kıyasla çok büyük farklılıklar beklenmiyor.

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