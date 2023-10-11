Michael Jackson’ın ikonik ceketi satılıyor

Gelmiş geçmiş en büyük pop ikonu olarak gösterilen Michael Jackson’ın bir reklam filminde giydiği ikonik ceket açık artırmaya çıkarılacak.

Fotoğraf: IMDB

Siyah-beyaz deri Ceket, 1984’teki Pepsi’nin reklam filmi için özel olarak üretilmişti.

Kostüm ve dekor satıcısı Propstore tarafından kasımda açık artırmayla satılacak ceketin, en az 245 bin dolara (6 milyon 794 bin lira) alıcı bulması bekleniyor.

Açık artırmayla satılacakların arasında George Michael, Amy Winehouse, David Bowie, Elvis Presley, Angus Young, John Lennon ve The Beatles’a ait eşyalar da bulunuyor.

Propstore Müzik ve Poster Direktörü Mark Hochman, bu özel parçaların çoğunun ilk kez halka satışa sunulduğunu söyledi.