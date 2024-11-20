MHP’de üç milletvekilinin istifası alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partiden üç milletvekilinin istifasının alındığını duyurdu.

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Yalçın’ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre üç vekil şunlar: MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir.

Yalçın’ın açıklaması şöyle:

“Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.”