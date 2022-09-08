MHP genel sekreteri: Seçim bir ay erkene alınabilir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, seçimlerin 18 Haziran 2023’te yapılacağını fakat Kurban Bayramı veya üniversite sınavları nedeniyle bir ay erkene çekilebileceğini söyledi.

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Genel seçime dokuz ay var. Erken seçim iddialarına karşın iktidar, seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor. Çünkü yeni seçim yasasının uygulanabilmesi için üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor.

Diğer yandan muhalefet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağını da tartışmaya açtı. Bunun aşılması için seçimlerin erkene alınması gerekiyor.

Daha önce siyasi kulislerde bir süreden beri genel seçimlerin bir ay öne alınmasına ilişkin önerilerin konuşulduğu iddia edilmişti. Hatta Hürriyet’ten Nuray Babacan bu tarihin 14 Mayıs 2023 olabileceğini yazmıştı.

Bursa’da konuşan MHP’li Büyükataman da seçimlerin bir ay erkene alınabileceğini söyledi.

Büyükataman, seçimle ilgili soruyu şöyle yanıtladı: ”Seçimler, 18 Haziran 2023 tarihinde ve zamanında yapılacaktır. Son zamanlarda seçimin erkene alınabileceğine dair söylemler medyada yer almaktadır. Özellikle muhalefet, bundan bir ay öncesine kadar seçimlerin erken yapılacağına yönelik hükümetin hazırlıklar yaptığını gündeme getirerek, tabanlarını ve kendi mensuplarını diri tutmak ve seçime hazır hale getirmek için böyle bir propaganda yürüttüler. Ama seçimler, mutlaka zamanında yapılacaktır. Belki haziran ayında Kurban Bayramı, üniversite sınavlarının olması gibi birtakım gerekçelerden kaynaklı bir ay seçimleri öne alma ihtimali söz konusu olabilir. Bu konuda bize intikal eden resmi teklif ve paylaşılan bir açıklama olmadı. Gazete köşelerinde yapılan yorumlara dayalı olarak bunu söylüyorum. Biz seçimlerin zamanında yapılacağına yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz.”