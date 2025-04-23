MHK başkanı, Ali Palabıyık'a 'Külliye'den haber bekliyoruz' demiş

Eski hakem Ali Palabyık, Habertürk Spor canlı yayınında, hakemliği döneminde Merkez Hakem Kurulu başkanının (Ferhat Gündoğdu’nun) atamalar için kendisine “Külliye’den haber bekliyoruz” dediğini öne sürdü. Palabıyık’ın sözleri sonrası canlı yayın kesildi.

Fotoğraf: HT Spor / YouTube

‘Gözler Hakem’de programında dün Türkiye Kupası’nda oynanan Konyaspor-Galatasaray müsabakasının hakeminin değiştirilmesi ve maça Abdullah Buğra Taşkınsoy’un atanması tartışıldı.

Programın sunucusu Murat Fevzi Tanırlı, şunları dedi:

* Bu MHK yok etme konusunda uzman, tescil etti mi; bu yorumum değil. 2022’de sizler dahil herkesi sezonun başı, ortası, sonu demeden yok etti. Fırsatları kaçırmayan bir MHK var. Murat Taşkınsoy yabancı dili çok iyi olduğu için, yabancı hakemler hep AVAR gitti Süper Lig’de. Niye FIFA VAR kadrosuna yazılmadı, ya da yazıldı da sonradan neden çıkarıldı acaba?

* FIFA size “Sahada düdük çalan FIFA kokartlı hakemlerinizi niye bir de FIFA VAR’a yazıyorsunuz” dediği halde birden bir Zorbay orada neden yer aldı. Şeffaflık, kurumsal, açıklayabilirler mi? Kimseyi düşüremedikleri için Buğra (hakem Buğra Taşkınsoy) düşecekti. Sanırım Kocaelispor-Karagümrük veya Erok-Karagümrük maçında birden görev almaya başladı.

‘Senin tahtan kapalı’

Ardından konuşan Ali Palabıyık’sa maçlara atanmadığı dönemde MHK’nin kendisine “Külliye’den haber bekliyoruz” dediğini öne sürdü: “Merkez Hakem Kurulu (MHK) bunu çok seviyor. Bana hep söylüyorlar; ‘Senin tahtan kapalı’, ‘Senin tahtan kapalı’… Her konuşmamızda ‘Külliye’den haber bekliyoruz’ diyorlardı. Bu şaka değil. Merkez Hakem Kurulu başkanı, başkan vekili, üyeleri… Ben diyorum ki; ben ne zaman görev alacağım? ‘Ya senin tahtan kapalı’… Nasıl kapalı yani…”

Canlı yayında ‘teknik’ kesinti

Palabıyık’ın bu sözleri sonrası yayın kesildi.

37 dakika sonra devam eden programda yine aynı konu konuşuldu.

Sunucu açılışta kesintinin nedenini ‘teknik sorun’ olarak açıkladı.

‘Türkiye’de herkes kararı MHK başkanının vermediğini biliyor‘

Palabıyık devamında şunu söyledi: “Bana hakemlik dönemimde dört aylık bir periyot sonrası sorduğum sorularda aldığım cevaplar bunlardı. Bunlar MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve başkan vekili tarafından söylenen. Neden alamadığında bir yerlerden haber bekliyoruz. Bana da ‘Külliye’den haber bekleniyor’ dendi ve bu haber geldiği zaman da ben tekrar başladım göreve.“

Tanırlı’ysa şöyle konuştu: “Herkes sayın cumhurbaşkanını öne sürerek pek çok… Ya bir MHK başkanı, bir hakemin maç ataması için hakemine bunu nasıl söyler? Ve biz bu insanları MHK’yi tekrar emanet ediyoruz, akıl alır gibi değil.”

Palabıyık sözlerini şöyle tamamladı: “Anlam veremiyordum, vermemiştim. Tekrar maça çıkıp çıkmamam. Yine aynı şeyi söyleyeceğim, korkuyorum söylemeye…. Hatta bana dört ay maç veremediler, ikinci yarı maç alacağımı söylediler. Son anda maç veremediler. Benim tekrar maç almam birilerinin onayıyla olacaktı. Şu anda da aynı şeyi Buğra yaşadı, Emre Kargın hala yaşıyor. Türkiye’de herkes MHK başkanının bu kararı vermediğini biliyor.”