Mevsimlik işçinin tülbentle yaptığı mesai başladı

Tekirdağ’da arpa ve buğday tarlalarında hasadın ardından saman balyası taşıyan mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi başladı.

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Hayvanlar için yem olarak kullanılan samanlar ilk olarak makineyle yaklaşık 25 kilogramlık balyalar haline getiriliyor. Bunlar daha sonra tarlalardan ahırlara götürülmek üzere sezonluk işçiler tarafından traktör römorklarına yükleniyor.

Sabahtan başladıkları işlerini sıcağa aldırmadan güneş batana dek sürdüren işçiler, saman tozundan korunmak için başlarına tülbent takıyor. İşçiler, akşama kadar yüzlerce balya taşıyor.

Ekip olarak günde yaklaşık 800 balya taşıdıklarını söyleyen işçi Gökdeniz İncehasan, kendilerini en çok sıcak havanın etkilediğini anlattı: “Sabah 09:00’da başlıyoruz. Havalar çok sıcak, zorlanıyoruz ama bu işi de yapmak zorundayız. Bu iş gerçekten zor. Tek parça tarlalarda günde bin balya taşıdığımız zamanlar da oluyor.”

Lise öğrencisi Kerem İncehasan da hem sıcakla hem de samanın tozuyla mücadele ettiklerini belirterek, “Okul harçlığımızı çıkartmak için bu işi yapıyoruz. Ailemize destek olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla bir ay bu işe devam edeceğiz” dedi.

İşçiler bir saman balyasını 5 liraya taşıyor.