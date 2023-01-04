Meteoroloji’den sekiz ile sarı kodlu sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sekiz il için ‘sarı kod’lu uyarı yayınlayarak yoğun sise karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Harita: MGM

MGM günlük tahmin raporu şöyle: ”Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Artvin çevreleri ile Sakarya’nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor.”

Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa’nın batısı ve Manisa’da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.