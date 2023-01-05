Meteoroloji’den sekiz ile sarı kodlu sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sekiz il için ‘sarı kod’lu uyarı yayınlayarak yoğun sise karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Harita: MGM

MGM günlük tahmin raporu şöyle: ”Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul’un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.”

Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa’nın batısı ve Manisa’da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.