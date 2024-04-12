Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Akdeniz ve Güneydoğu’da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır ve Siirt haric) ile Samsun, Ordu ve Trabzon çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege’de akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.