Meteoroloji’den beş il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), beş il için ‘sarı kod’ yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Bu iller Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu.

Harita: MGM

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz’de üç ila beş derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.