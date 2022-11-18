Meteoroloji’den Antalya’nın doğusuna sel uyarısı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Antalya’nın doğu ilçelerinde dar alanda kısa sürede yoğun miktarda gerçekleşmesi beklenen yağışlar nedeniyle sel ve taşkınların oluşabileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA (arşiv)

Orta Akdeniz’den gelen yağışlı havanın yurdu etkisi altına aldığını belirten Gültekin, dün Antalya’da yer yer etkili olduğunu hatırlatan Gültekin söyleyerek şunları dedi: “Yağışlı havanının bugün kent merkezinde ve doğusunda etkili olmasını bekliyoruz. Kent merkezindeki yağış akşam saatlerinde yer yer etkisini arttırabilir. Merkezde 10 kilogramın üzerinde bir yağış öngörüyoruz. Yağışlı sistem yarın doğu kesimlerde Serik ve Alanya ilçeleri arasında etkisini gösterecek. Doğu ilçelerinde 20 kilogramın üzerinde yağışlar bırakacağını tahmin ediyoruz.”

Yağışlı havanın Antalya’nın doğusunda daha etkili olacağını düşündüklerini aktaran Gültekin, “Doğu ilçelerde yer yer sıkıntılar yaşanabilir. Ufak sel ve taşkınlar olabilir. Bu bölgeler dışında geniş alanda bir etki bırakmasını beklemiyoruz” dedi.

Hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde 22 ila 23 derece, geceleri 15 ila 17 derece arasında seyredeceği söyleyen Gültekin, yağışlı havanın yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceğini, ancak yağışların 22 Kasım’dan itibaren yeni bir yağışlı sistem beklediklerini sözlerine ekledi.