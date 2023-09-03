Meteoroloji’den 22 kent için sarı ve turuncu kodlu uyar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bilgilendirmesinde, 22 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yağışların, Kastamonu, Sinop, Eskişehir ve Konya’da kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Konya’nın kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sarı ve turuncu kodlu uyarının yapıldığı kentler şöyle: Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Giresun, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale.

Meteoroloji bu kentler içinsel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.