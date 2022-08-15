Meteoroloji’den 22 il için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı

Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 22 il için kuvvetli sağanak bekleniyor.

Fotoğraf: Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Denizli, Antalya, Isparta, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Maraş’ın batısı ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Çanakkale’nin iç kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı’nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların; Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Çanakkale’nin iç kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı’nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.