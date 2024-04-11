Meteoroloji bazı illeri uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) bugün açıkladığı verilere göre doğuda 12 ilde yağış bekleniyor. Yurdun güney, kuzey, iç ve batı kesimlerindeyse güneşli hava etkili olacak.

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MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Akdeniz’in ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’in batısında pus ve yer yer sis etkili olacak. MGM Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğuna dikkat çekti, halkı dikkatli olması konusunda uyardı.

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, iç kesimlerde sıcaklık 2-4 derece artacak.

Rüzgarınsa Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege’de kuzey yönünden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yağış beklenen iller şöyle: Şanlıurfa, Siirt, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Kars, Erzurum, Trabzon, Samsun, Antalya, Adana ve Mersin.