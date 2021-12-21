Metacritic listesi: Yılın en kötü oyunu açık ara eFootball 2022

Dünyanın en ünlü oyun inceleme ve listeleme sitelerinden Metacritic, 2021 yılının en kötü not ortalamasına sahip oyunlarını açıkladı.

Konami tarafından üretilen ‘eFootball 2022‘ geçtiğimiz yılın açık ara en kötü oyunu oldu.

Japon merkezli oyun geliştiricisi Konami, uzun yıllardır ‘PES‘ adı altında piyasaya sürdüğü oyunda isim değişikliğine gitmiş ve yaklaşık iki yıllık bir gelişim sürecinin ardından seriyi ‘eFootball‘ adıyla oyunseverlerle buluşturmuştu. Ancak oyun piyasaya girmesinin ardından beklentilerin çok altında kalmıştı.

Metacritic’in listesinde oyuncuların yapıma verdiği not da 1,2’de kaldı.

Shiftdelete’nin aktardığına göre Rockstar Games’in büyük umutlarla piyasaya sürdüğü ‘GTA Trilogy – The Definitive Edition’ ve ‘Demon Skin’ gibi oyunlar da yılın en kötüleri arasında yer aldı.

Metacritic notlarıyla 2021’in en kötü oyunları