Messi’nin formaları satışa çıkıyor

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin 2022 FIFA Dünya Kupası’nda giydiği altı forma, müzayedeye çıkacak.

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Dünyanın en önemli müzayede şirketlerinden Sotheby tarafından yapılan açıklamaya göre Arjantin’in kupayı kazanmasında başrolü oynayan 36 yaşındaki oyuncunun turnuva boyunca giydiği altı forma, set halinde açık artırmaya çıkarılacak.

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami’de oynayan Messi’nin formalarının 8 milyon sterlinin (yaklaşık 288 milyon lira) üzerinde bir bedel karşılığında satılması bekleniyor.

Diego Maradona’nın 1986 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin-İngiltere çeyrek final maçında giydiği ve eliyle attığı gole ithafen ‘Tanrının Eli’ adıyla satışa çıkarılan forma, 7,1 milyon sterlinle bir futbol forması için rekor fiyata alıcı bulmuştu.