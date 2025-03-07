Mert Aydın: Ne Amrabat ne de Szymanski, Fenerbahçe için Rangers kilidini açacak pas trafiğini sağlayamadı

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Ne Amrabat ne de Szymanski, Fenerbahçe için Rangers kilidini açacak pas trafiğini sağlayamadı. Hatta daha da ileri giderek oyun üstünlüğünün ele geçebileceği bölümlerde bireysel hatalarıyla 2 gol yedirdiler. Bu goller aslında oyunun tüm senaryosunun Rangers tarafından yazılmasını sağladı.

Kostic’in özel çabası ve zaman zaman Tadic’in gayretleriyle pozisyonlar geldi. Ama oralarda da son vuruşlar yeterli değildi. Djiku’nun ekstra vuruşu, eğer skor tutulabilse belki turun habercisi olacaktı. Ama olmadı.

İkinci yarıda Mou, kendi yapısına aykırı fazla risk alan değişiklikler yaptı. Ancak Talisca hala o transfer edilirken hayal edilen kıvamda değil. Ne zaman o kıvama gelecek o da belli değil. Saint Maximin de ilk anda hareketlilik getiriyor ama sonrası sıkıntı. Fenerbahçe, oyuncu kalitesi farkıyla ve seyirci itmesiyle bir baskı kurdu ama bu baskı, Rangers’ın istediği cinstendi.

Mert Aydın’ın yazısı