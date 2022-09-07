Mersin’deki orman yangını büyüyor: 110 ev boşaltıldı

Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını henüz söndürülemedi. Birçok ev boşaltılırken, yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangına müdahale eden bir arazöz de devrildi, sürücüsü yara almadan kurtuldu.

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Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya’dan ekiplerle uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangına 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personelle müdahale ediliyor.

Çalışmalara AFAD, UMKE, jandarma ve vatandaşlar da destek veriyor.

Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir arazöz Delikaya Mahallesi’nde şarampole devrildi. Kazada yara almayan arazöz sürücüsü kendi imkanıyla araçtan çıktı.

Ekipler, yangının Mersin-Antalya karayoluna ulaşmaması için yoğun çaba gösteriyor.

110 ev boşaltıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yangının rüzgarın da etkisiyle kısmen yerleşim alanlarına doğru yayılma eğilimi gösterdiğini söyleyerek şunları dedi: “Öncelikle şunu ifade edeyim; çok şükür insan, can kaybımız yok. Tedbiren mahallelerimize yakın hanelerde, 110 haneden 450 vatandaşımızı tahliye ettik. Yangın oralara yaklaşmadan bu tedbiri aldığımız için onlarla ilgili herhangi bir sağlık problemi ve benzeri problem yaşamadık. Evlerde de hanelerde de şu an itibariyle bir problem yok. Sadece ormanlık alan içerisinde metruk bir binanın yandığını arkadaşlar tespit ettiler. İçinde canlının bulunmadığı, yaşam alanı olmayan metruk bir binaydı.”

‘Tesislerde herhangi bir sıkıntı yok’

Pehlivan, rüzgarın hızının biraz kesildiğini, mücadelenin yoğun şekilde devam ettiğini ama yangın için henüz ‘kontrol altına aldık’ ifadesini kullanamadıklarını söyleyerek, şunları kaydetti: “Havadan, karadan bütün ekiplerimiz müdahalelerini gerçekleştiriyorlar. İnşallah kısa süre içerisinde söndürmeyi başarırız. Çalışmalar bu noktada devam ediyor. Şu an itibarıyla mahallelerimizde, hanelerimizde, buradaki tesislerde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. İlk etapta oralara yönelik tedbirler alınmıştı, alınmaya da devam ediyor. Daha çok şu anda kuzeydoğu istikametinde bir yayılım söz konusu. Ona da gerekli müdahaleler yapılıyor.”