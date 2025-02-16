Mersin'de koruma altındaki keçileri avlayıp sucuk yaptı: 1,9 milyon lira ceza kesildi

Mersin’in Bozyazı ilçesinde koruma altındaki dağ keçilerini avlayan kişiye 1 milyon 961 bin lira para ile hapis cezası verildi. Ele geçirilen sucuklarsa imha edildi.

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Anamur’da emniyet ekipleri ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçuna karşı çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli M.N’nin evini ve aracını aradı.

Aramada bir dürbünlü uzun namlulu tüfek, iki ruhsatsız tabanca, 97 mermi, iki tüfek dürbünü, 25 mavzer fişeği, iki mesafe dürbünü, iki telsiz, üç koruma altındaki dağ keçisi derisi, eti ve bu etlerden yapılmış sucuklar bulundu.

Şüpheliye 1 milyon 961 bin lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan M.N. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bulunan et ve sucuklarsa ilgili kurumlarca imha edildi.