Mersin'de eski belediye daire başkanı için mütalaa: 'Bayram afişleri baş harfleri PKK olacak şekilde bastırıldı'

Mersin Büyükşehir Belediyesi eski basın yayın ve halkla ilişkiler dairesi başkanı Bedrettin Gündeş’in PKK üyeliği iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istendi.

Mütalaada Gündeş’in başındaki birimin üç yıl önce ‘bayram afişlerinin baş harflerini ‘PKK’ olacak şekilde bilinçli bastırdığı’ öne sürüldü.

Fotoğraf: Instagram

Gündeş, 2022’de ‘PKK/KCK soruşturması’nda tutuklanmış, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İlk duruşmada adli kontrolle tahliyesine karar verilmişti.

Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugünkü duruşmaya Gündeş ve avukatlar katıldı.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında Gündeş’i özetle şunlarla suçladı:

“Terörden Arananlar Listesi’nde turuncu kategoride yer alan teröristin de olduğu örgüt mensuplarıyla fotoğrafları bulunuyor. 2023’teki bir aday tanıtım toplantısında terör örgütü elebaşı posterleri önünde poz verdi.

Örgüt güdümünde yayın yapan organların çağrısı üzerine gerçekleşen ve örgüt propagandasına dönüşen eylemlere katıldı, kırsal alanda silahlı faaliyet yürütürken öldürülen Kendal Koçer kod adlı Yusuf Çağlı isimli örgüt mensubunun örgüt çağrısıyla Mersin’deki cenazesine katıldı.

Terör örgütü PKK/KCK kapsamında işlem yapılan 364 kişiyle telefon irtibatı bulunuyor, terör örgütü mensubu kişilerin belediyeye işe alımı konusunda telefon irtibatı bulunuyor.

Kentin farklı noktalarındaki reklam panolarında üç yıl önce ‘Paylaşmanın Kavuşmanın Kaynaşmanın Bayramı’ yazılı ve baş harfleri ‘PKK’ olacak şekilde basılan afişlerin Gündeş’in daire başkanı olduğu birimde hazırlandı. Bunun bilinçli yapıldığına yönelik tespitler var.“

Savcı, Gündeş’in ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Gündeş’se mütalaayı reddederek savunma için süre istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme, Gündeş’in mevcut halinin devamına karar verip savunma hazırlaması için duruşmayı 18 Temmuz’a erteledi.