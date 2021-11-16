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Yaramazlara biraz batar!

Mersin’de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk işçi hayatını kaybetti

Mersin’in Akdeniz ilçesinde, eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan 15 yaşındaki çocuk işçi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki iş yerinde Suriye uyruklu Ula Kerem’in eşarbı narenciye paketleme makinesine takıldı.


Durumu gören çalışanlardan Suriye uyruklu Şehed El İbrahim, kafası sıkışan çocuğu kurtarmak isterken kolunu makineye kaptırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ula Kerem’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Şehed El İbrahim de ilk müdahalenin ardından Adana’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

AA’nın aktardığına göre iş yeri hakkında küçük yaşta işçi çalıştırdığı ve çocuğun ölümü gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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