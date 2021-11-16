Mersin’de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk işçi hayatını kaybetti

Covid-19 salgınının başlamasının üzerinden 20 aya yakın süre geçmesine rağmen toplumun sosyal faaliyetlere yönelik yüksek risk algısı devam ediyor. Bir araştırmaya göre Türkiye’de toplumun yüzde 38’i zaruri ihtiyaç dışında dışarı çıkmıyor.