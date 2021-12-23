Mersin’de doktora saldıran iki zanlı serbest bırakıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, acil serviste görevli doktora saldıran iki zanlı serbest bırakıldı.
Dün evde ateşi yükselen çocuğunu Tarsus Devlet Hastanesi’ne götüren anne C.Y., acil serviste görevli doktor Hüseyin Akdoğan’la çocuğuyla ilgilenmediği iddiasıyla tartışmaya başladı.
Çocuğunun muayenesinin ardından bir süre sonra hastaneye gelen baba E.Y. ile beraberindeki M.Y., odasında tartışmaya başladıkları Akdoğan’a saldırdı.
Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle E.Y. ve M.Y., doktorun odasından çıkarıldı.
Polis ekipleri, Akdoğan’ın şikayeti üzerine başlattıkları çalışmada, E.Y. ve M.Y.’yi gözaltına aldı.
AA’nın aktardığına göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. savcılık talimatıyla salıverildi, E.Y. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.