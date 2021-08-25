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Yaramazlara biraz batar!

Merkel’in emekli maaşı belli oldu

Almanya, 26 Eylül’de genel seçimler için sandık başında olacak. Bu seçimler 16 yıl sonra bir daha aday olmayan Başbakan Angela Merkel için de emeklilik yolunun başlangıcı. Hesaplamalara göre Merkel’in emeklilik döneminde maaşı 15 bin avro seviyesinde olacak. Bunun yanı sıra bir dizi başka hakları da mevcut.

Fotoğraf: Reuters

Merkel 17 Temmuz’da 67 yaşını doldurdu. Deneyimli siyasetçi, 16 yıl başbakanlık kariyerine ek 30 yıl da milletvekilliği yaptı.

DW Türkçe’nin haberine göre halen Almanya’daki yasal düzenlemelere göre ülkenin başbakanı ayda 25 bin avro alıyor. 30 yılı aşkın süredir Federal Meclis’te vekil olan Merkel’in başbakanlık maaşına ek aylık 10 bin avro milletvekili maaşı var.


Merkel görevi bıraktıktan sonra üç ay boyunca maaşının tamamını almaya devam edecek. En fazla 21 ay kabul edilen geçiş süresi döneminde de aktif görevde aldığı maaşın yarısını alacak.

Merkel’in emeklilik maaşının ne olacağına ise karmaşık bir hesaplama ile ulaşılacak. Nitekim Merkel vekillik ve başbakanlık görevi dışında bakan olarak da çalıştı. Bunların hepsi hesaba katılacak.

Bu hesaba göre Merkel’in aylık maaşı tahminen yaklaşık 15 bin avro civarında olacak. İlaveten arzu ederse hayatının sonuna kadar koruması ve bir de makam aracı olabilecek. Ayrıca emekli başbakan olarak Federal Meclis binasında bir ofis ile onu yönetecek bir özel kalem müdürü ve burada görevli üç personel hakkı var.

Merkel’in sırrı

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