Merdan Yanardağ: TELE1’in karartılmasının anlamı

Oyunu bozmak ve yeni bir oyun kurmak gerekiyor. Öncelikle medya üzerindeki baskı ve susturma girişimlerini püskürtmek, İslamcı iktidarı bu alanda geriletmek zorunlu oluyor. Geçen hafta ve ondan önce de yazdım, İslamcı hareket iktidarı elinde bulundurmasına karşın en güçsüz olduğu dönemlerden birini yaşıyor. Öyle ki, silkelense düşecek durumda. Ancak, tam da bu nedenle, daha saldırgan ve kıyıcı olabiliyor. Bu durumu hiç akıldan çıkarmamak gerekiyor.

Böyle de olsa, iktidarı geriletmek, onun ülkeyi karanlığa boğmasını engellemek, kuşatıcı bir muhalefet yürütmek ve toplumu görece adil bir bir seçime götürmek mümkün görünüyor. Bilmek gerekiyor ki, asıl amaç TELE1’i tümüyle susturmaktı, ama yapamadılar, buna güçleri yetmedi. Tele1’in toplumsal desteğinden, ülke üzerindeki etkisinden çekindiklerini düşünebiliriz. İşte bu nedenle, eğer kazanmak istiyorsak, muhalefetin birleşik gücüne dayanan (geniş ittifak) daha aktif, meydan okuyan ve kitlelerde güven yaratacak bir siyasal çizgi izlemek zorunlu oluyor.

Merdan Yanardağ’ın yazısı