Mercedes, altı yıl sonra BMW’nin gerisinde kaldı

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz’in otomobil satışları çip krizi nedeniyle geçen yıl yüzde 5 geriledi.

Mercedes Benz geçen yıl toplam 2 milyon 54 bin 962 araç sattı.

Alman lüks otomobil üreticisinin en büyük pazarı Çin’deki satışları geçen yıl yüzde 2 düşerek 758 bin 863’e indi. Avrupa pazarında ise düşüş yüzde 11,2 buldu ve satılan araç sayısı 696 bin 136’da kaldı.

Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları ise bu dönemde yüzde 90,3 artarak 99 bin 301’e ulaştı.

Almanya’nın diğer lüks otomobil üreticisi BMW 4 Ocak’ta, geçen yıl 2,2 milyon otomobil satışı yaptığını açıklamıştı.

Böylece, BMW, 2015’ten bu yana ilk kez Alman rakibini geride bırakarak, 2021’de küresel lüks otomobil satışlarında Mercedes-Benz’i geçmiş oldu.