Meme protezi skandalı: Ucuz silikon mağduru 2 bin 700 kadına tazminat ödenecek

Fransa’da tıbbi standartlara uymayan ucuz silikon kullanılarak üretilmiş meme protezleri nedeniyle mağdur olan kadınlara tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Skandal 2010’da patlak vermişti. Poly Implant Prothese (PIP) adlı şirketin ürettiği silikonların patlama riski yüksek çıkmış, bazı kadınlarınki patlamıştı. Vücuduna silikon sızan kadınlarda otoimmün hastalıklar dahil sağlık sorunları başgöstermişti. Çok sayıda kadın protezi değiştirtmek zorunda kalmıştı. Şirketin kurucusu Jean-Claude Mas 2013’te dört yıl hapis ve 75 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

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20 bin ila 70 bin avro

2 bin 700 kadın, 10 yıllık hukuki mücadele sonucunda tazminata hak kazandı.

Mağdurlara ödenecek miktar henüz netlik kazanmadı. PIP Mağdurları Birliği (PIPa), 20 bin ila 70 bin avro (204 bin-714 bin lira) arasında tazminat ödenmesini bekliyor.

Tazminatı 2010 yılında kapatılan PIP’e, Avrupa Birliği güvenlik sertifikası veren, Almanya’daki TUV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim şirketi ödeyecek.

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Kendisini Christine olarak tanıtan bir mağdur, “Yıllardır uğraşıyoruz. Bu karar biraz olsun içimizi rahatlattı. Ama benim sağlığım hala risk altında. Vücudumda hala silikon var” dedi.

Nicola Mason, silikonunun patladığını, kabus gibi günler yaşadığını belirterek mahkeme kararını zafer olarak niteledi.

Jan ise 20 yıl önce PIP’in mağduru olduğunu söyleyerek, “20 yıldır sağlığım risk altında. Çok öfkeliyim” dedi.

400 bin kadına takıldı

Dünyada 400 bin kadına bu protezlerin takıldığı tahmin ediliyor. Fransa’daki mahkeme kararının, dünyanın farklı bölgelerindeki mağdurların haklarını aramasının önünü açacağına kesin gözle bakılıyor.