Memduh Bayraktaroğlu: Kemal bey aday gösterilirse Erdoğan silahsız savaşacak

Politikada ya rakibinizin stratejisini ondan daha iyi uygulayacaksınız, yani rakibinizin kullandığı toplumsal ve siyasal araçları ondan daha iyi kullanacaksınız. Ya da rakibinizin silahlarını elinden alıp onu silahsız bırakacaksınız. Kemal bey, son dönemde işte bu iki stratejiyi aynı anda uyguluyor.

Cumhuriyet tarihimizde din ve inanç (silahlarını) istismarını en güçlü ve en etik dışı yöntemlerle kullanan siyasi rakibine karşı onun silahlarını kullanıyor. Kullanamadığı veya kullanmaması gerektiği yerde silahlarını elinden alıyor.

Önümüzdeki seçimler erken yapılır ve Kemal Bey aday gösterilirse Erdoğan, din silahını kullanamayacağı için silahsız savaşacak.

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı