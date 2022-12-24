Memduh Bayraktaroğlu: Erdoğan’ın o gün söylediği orada kalmıştır

Ey EYT’ye umut bağlamış… Ama dünkü yazılarımdan birinde de belirttiğim gibi Erdoğan’ın “Seçim kaybedecek olsam bile ben bu makamda olduğum sürece EYT çıkmaz” deyişini hatırlayarak morali bozulan güzel insanlar!..

Enseyi karartmayın…

Erdoğan’ın o gün söylediği orada kalmıştır… Erdoğan için bugün işine yarayacak olan hangi karardır. Ona odaklanın…

Erdoğan, Biden’dan önceki ABD Başkanı Trump, “FETÖ’cü” olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan ABD yurttaşı Rahip Brunson’un Derhal tahliye edilmesini istediğinde de şöyle demişti: “Bu can bu tende olduğu sürece o Papaz (Rahip Brunson) oradan çıkamaz…”.

Ertesi gün Trump birkaç tweet atıp da 1 doları 3.85’ten 7.23’e çıkartınca…

Papaz(!) cezaevinden çıkarıldığı gibi… Bir de üstüne üstlük özel uçakla Amerika’ya gönderildi…

Takmayın kafanıza EYT çıkacaktır…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı