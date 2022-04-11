Melih Pekdemir: Kararsız seçmenler partisiyle koalisyon yapanlar kazanacak!

Türkiye’de de şu sıralar “Kararsız Seçmenler Partisi” AKP ve CHP ardından üçüncü parti konumunda. Belli ki, kararsız seçmenler partisiyle koalisyon yapanlar kazanacak! Araştırmacılar bu seçmenleri ağırlıklı olarak iktidardan kopanların oluşturduğunu belirtiyor. Yani kim mutfak kazanının içine bir şeyler atılacağını ve ateşin sönmeyeceğini garanti ederse onlar da sandık içine atacakları oylara öyle karar verecekler.

Ama altılı muhalefet ekonomik çöküşe karşı hâlâ inandırıcı bir program ortaya koyabilmiş değil, Babacan’a güvenip AKP’nin eski siyasetlerini tekrarlamakla yetiniyorlar.

Melih Pekdemir’in yazısı