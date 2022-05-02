Melih Altınok: Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarında son durum

Ekrem İmamoğlu: CHP içinde Kılıçdaroğlu’ndan açık ara önde… Dışarının desteği de onun arkasında görünüyor. Meral Akşener’in İyi Partisi ve HDP de onu işaret ediyor. Bu yüzden Kılıçdaroğlu’nun açık müdahalelerine rağmen yarıştan kopmuyor. Önümüzdeki günlerde çıkacağı Karadeniz turunu eğer iptal etmezse ipler iyice gerilebilir.

Mansur Yavaş: Sessizliğini koruyabilirse, “işimdeyim gücümdeyim“ havasını devam ettirirse, Ekrem İmamoğlu’nun pabucunu dama atacak bir aday olarak öne çıkabilir. Kürt seçmenin oyunu alamaz iddiaları da bana çok gerçekçi görünmüyor. Akşener’in lehine oy kullanmayı öğrenen HDP’li seçmen pekala Yavaş’ı da destekler. Ne var ki Yavaş’ın pragmatizmi, kendisini aday olarak görmek isteyen çevreleri bile ürkütecek cinsten.

Abdullah Gül: Babacan ve Davutoğlu kendisine hayır demez. Saadet Partisi de… O da Kavala davasının ardından yaptığı açıklamayla sahada olduğunu hissettirmeye çalışıyor. Ne var ki Gültekin Uysal’ın “AK Partiyle ilişkili bir isim olamaz” çıkışı taraftar bulmuşa benziyor. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun yaşadığı hezimetin hayaleti peşini bırakamıyor.

Melih Altınok’un yazısı…