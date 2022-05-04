Melih Altınok: İmamoğlu’nun Karadeniz turunda CHP teşkilatı nerede?

Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turunu “ertelememesi” halinde, geçtiğimiz gün grup kürsüsünden açıkça “Çekilin önümden” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun hışmına uğrayacağını yazmıştım.

Zira Kemal Bey’in CHP’nin iktidarı için nasıl ustalıkla ayak kaydırdığı, hedefini hata yapmaya sürükleyip tasfiye ettiği herkesçe malum.

Ne var ki hiç olmazsa Rize CHP teşkilatını gönderseydiniz belediye başkanınızın bayramlaşmasına.

Bir yazı da mı yazamazdınız teşkilatlara, “Ziyarete farklı anlamlar yüklemeden, abartmadan Ekrem Bey’i yalnız bırakmayalım” falan diye…

Melih Altınok’un yazısı