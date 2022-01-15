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Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Dünyanın her yerinde böyle işler alkışlanır

Bülent Ersoy “Benim kimseden bir talebim olmadı, haberim bile yok” diyor.

Yüzbaşının yaptığı da kibarlık, incelik, artık ne derseniz deyin, şık bir hareket…


Türk subayının, yağmurlu havada tekerlekli sandalyedeki bir kadına, ülkede “diva” diye anılan bir sanatçıya jest yapması, ordumuzu niye küçük düşürsün ki?

Dünyanın her yerinde böyle işler alkışlanır. Neyse… Askerlerimiz canlarını sıkmasınlar…

Her gün sosyal medyada kinini kusacak bir kurban arayan kötücüllüğe bulaşmamak için sessiz kalsalar da aklını, mantığını muhafaza eden çoğunluk yanlarında.

Melih Altınok’un yazısı

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