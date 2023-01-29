Melek Mızrak Subaşı sosyal medyanın gündeminde: Bilecik’i Targaryenler yönetiyormuş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun Bilecik gezisinin ardından Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Subaşı, Kuzey Avrupalılara benzetilirken, ‘Bilecik İsveç’e mi geçti?’ gibi espriler de yapıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılacak ‘Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası’ projesinin temel atma törenine katıldı. Kentte esnaf ziyareti ve halkla buluşma etkinlikleri de düzenleyen İmamoğlu’na Bilecik Belediyesi başkan vekili Melek Mızrak Subaşı eşlik etti.
Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önce Subaşı’dan haberi olmayan kullanıcılar, paylaşımının altına ‘Ekrem Başkan bir an Norveç’e gitti sandım’, ‘Bilecik Belediyesi’ni Targaryenler mi kazanmış’, ‘Bilecik İsveç’e mi geçti?’ gibi yorumlar yaptı.
Yorumlardan bazıları şu şekilde:
Melek Subaşı Mızraklı hakkında
Subaşı, sanılanın aksine ne Kuzey Avrupalı ne de Targaryen Hanedanı’na mensup… 1988 yılında Bulgaristan’da dünyaya gözlerini açan Subaşı, küçük yaşta ailesiyle birlikte Bilecik’e göç ediyor. İlk, orta ve lise eğitimini Bilecik’te tamamlayan Subaşı, üniversite için Bulgaristan’a geri dönüyor ve mimarlık okuyor.
Ardından Bilecik’e geri dönen Subaşı, dört yıl mesleğini yaptıktan sonra 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı.
Başkan Yardımcılığı sırasında aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini de sürdüren Subaşı; geçen yıl Nisan ayında İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin’in yerine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu’nun başkan vekilliğinin düşürülmesi üzerine Bilecik Belediyesi’nin yeni başkan vekili oldu.
Şu an Bilecik Belediyesi başkan vekili görevini sürdüren Subaşı, evli ve bir çocuk annesidir.