Melek Mızrak Subaşı sosyal medyanın gündeminde: Bilecik’i Targaryenler yönetiyormuş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun Bilecik gezisinin ardından Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Subaşı, Kuzey Avrupalılara benzetilirken, ‘Bilecik İsveç’e mi geçti?’ gibi espriler de yapıldı.

Melek Mızrak Subaşı ve Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılacak ‘Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası’ projesinin temel atma törenine katıldı. Kentte esnaf ziyareti ve halkla buluşma etkinlikleri de düzenleyen İmamoğlu’na Bilecik Belediyesi başkan vekili Melek Mızrak Subaşı eşlik etti.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önce Subaşı’dan haberi olmayan kullanıcılar, paylaşımının altına ‘Ekrem Başkan bir an Norveç’e gitti sandım’, ‘Bilecik Belediyesi’ni Targaryenler mi kazanmış’, ‘Bilecik İsveç’e mi geçti?’ gibi yorumlar yaptı.

Yorumlardan bazıları şu şekilde:

Bilecik’ten o kadar haberimiz yok ki belediye başkanı Targeryanmış ilk defa görüyoruz. Sayende @ekrem_imamoglu başkanım. https://t.co/rflxfXjNsG — Kaan Öztürk (@KaanOzturk) January 29, 2023

melek hanımla ilgili merak ettiğim bir husus var o da kişisel ejderhalarınıza çakar taktırıp taktırmadığı https://t.co/AQwlKZKBxQ — Neyse (@yokmaalesef) January 28, 2023

Bilecik’i o kadar takip etmiyoruz diye isveç kabinesinden bi bakanın fotosunu belediye başkanı olarak koymaya utanmıyo musunuz yahu https://t.co/HYjJ5yZy7L — Marki de Sekban (@Cemil_Marki) January 28, 2023

Targaryen-Ekrem İmamoğlu ittifakı gören gözler için nice ibretler vardır https://t.co/E1GDlKUBrk — Yiğit Alp (@UluHrothgar) January 28, 2023

maşallah daenerys targaryen gibisiniz melek başkanım…

isminin birincisi, andalların ve ilk insanların kraliçesi, yedi krallığın hükümdarı, diyarın koruyucusu, bilecik'in khaleesi'si, zincir kıran, ejderhaların annesi… https://t.co/vgKfuN4ZGc — kutup zencisi (@kutupzencisi) January 28, 2023

Melek Subaşı Mızraklı hakkında

Subaşı, sanılanın aksine ne Kuzey Avrupalı ne de Targaryen Hanedanı’na mensup… 1988 yılında Bulgaristan’da dünyaya gözlerini açan Subaşı, küçük yaşta ailesiyle birlikte Bilecik’e göç ediyor. İlk, orta ve lise eğitimini Bilecik’te tamamlayan Subaşı, üniversite için Bulgaristan’a geri dönüyor ve mimarlık okuyor.

Ardından Bilecik’e geri dönen Subaşı, dört yıl mesleğini yaptıktan sonra 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı.

Başkan Yardımcılığı sırasında aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini de sürdüren Subaşı; geçen yıl Nisan ayında İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin’in yerine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu’nun başkan vekilliğinin düşürülmesi üzerine Bilecik Belediyesi’nin yeni başkan vekili oldu.

Şu an Bilecik Belediyesi başkan vekili görevini sürdüren Subaşı, evli ve bir çocuk annesidir.