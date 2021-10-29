Meksika’da bir gazeteci sokak ortasında öldürüldü

Meksika’da gazeteci Freddy Lopez Arevalo, silahla vurularak öldürüldü.
AA’nın yerel basından aktardığına göre yerel gazetede muhabirlik yapan Arevalo, dün akşam Chiapas eyaletine bağlı Tuxtla Gutierrez kentinde aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Arevalo, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yetkililer, gazetecinin motosikletli bir kişi tarafından vurulduğunu belirterek, saldırganın olay yerinden kaçtığını bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ülkede 2000 yılından bu yana öldürülen gazeteci sayısı 130’u geçti.