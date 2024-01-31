Mehmet Yılmaz: Hayal ülkesi

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçim beyannamesini açıklarken, “ülkemizi bugünkü gücüne, güvenlik ve refah seviyesine getiren yönetim olarak mevcut sorunların çözüm adresi biziz” dedi.

Erdoğan gibi hayal ettiğim bir gerçeklik içinde yaşamayı isterdim doğrusu.

Ülkemizin bugünkü gücü, güvenlik ve refah seviyesi konusunda bunları söyleyebildiğine göre paralel bir evrende yaşıyor olmalı.

Mevcut sorunları yarattıktan sonra çözüm adresi olarak kendini gösterebiliyor olmasına ise şapka çıkarıyorum.

Mehmet Yılmaz’ın yazısı