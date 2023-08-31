Mehmet Özyazanlar: Galatasaray’ın işi bundan sonra çok daha zor

Üç ön eleme turunu geçerek adını Şampiyonlar Ligi’ne yazdıran Galatasaray’ın grup mücadelesindeki rakipleri bu akşam belli olacak.

Ön eleme turlarında ortaya koyduğu performansa bakıldığında Galatasaray’ın umut verdiğini söylemek mümkün değil. Grup maçlarındaki seviyenin, ön eleme turlarına göre çok daha yüksek olacağı göz önüne alındığında, Galatasaray’ın hedefine ulaşabilmesi için oyununu geliştirmesi gerekiyor…

Sezon başından bu yana aynı eksikler, aynı zaaflar sürüyor.

Galatasaray pozisyon üretmekte zorlanan, buna karşılık rakibine kolay pozisyon veren bir takım görüntüsünden kurtulamıyor.

Bu zaaflar ön eleme turlarında, özellikle Muslera ile Icardi’nin sıra dışı performansı ve rakiplerdeki bazı oyuncuların beceriksizliği sayesinde can yakmadı.

Teknik ekip ise ya bu zaafların, eksiklerin farkında değil ya da bunların nasıl giderileceğini bilmiyor. Oyunu transfer odaklı algılayan ve her türlü sorunun üstesinden transfer yaparak gelebileceğine inanan bir zihniyet, elbette asıl çözümlerin uzağında kalır. Ama sanıldığı gibi transferle her sorun çözülmez.

Sonuçta, transferlerle oluşturulmuş toplama takım görüntüsüyle, kendinizden yaklaşık 9 kat düşük ekonomik değere sahip bir takım karşısında oyun olarak ezilebilirsiniz de… Molde ile oynanan her iki maçta da bu yaşandı.

Mehmet Özyazanlar’ın yazısı