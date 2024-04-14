Mehmet Önal: 'Gösterişli' zenginlik marka değerini sulandırmaya ve aşındırmaya başladı, bu nedenle itibarını hızla sessiz lükse kaptırdı

Lüks tüketici arzuları son birkaç yılda değişti. Lüks marka adıyla sunulan her şeyi kabul edenler artık kullandıkları markaların özgün olmasını istiyorlar. Popüler lüksün aksine markanın görünmez olması tercih ediliyor.

Gerçek lüks tüketiciler, herkesin sahip olduğu ürünler yerine başka bir şey isterler, Hermes ve Belmond Royal Scotsman gibi markalar, nadirliği ve ayrıcalığı organize ederek, gerçek lüks statüsünü kitle istilasından koruyorlar.

Eşitsizliğe karşı artan protestolar da zenginliği “yeraltına” sürüklüyor. Kârlara ve servet istifçiliğine karşı protestolar her çağdan çok daha fazla yaygınlaştı.

“Huzursuz Refah”, yeraltındaki görünür zenginlik sinyallerini yönlendirmeye devam ediyor. Süper zenginlerin çoğu, açıkça korku nedeniyle zenginliklerini sergilemeye isteksizler.

Öte yandan zenginliği açıkça sergilemek görgüsüzlük riski taşır. Zenginliğin entelektüel bir birikimle donatılmadığını açığa çıkarır. Onun yerine, ait olunan kibar sosyal çevrenin zenginliğin işaretlerini tanıması daha değerlidir.

Forbes Dergisi; “Sessiz lüksün prestijli ürününü yalnızca eğitimli bir göze sahip olanlar tanıyabilir,” yorumunu yapıyor: “Para konuşur, zenginlik fısıldar!”

2010’lardaki “Lüks Marka Çılgınlığı”nın tam tersi bir konuma yerleşen sessiz lüks estetik inceliklidir. İşçilik ve malzeme kalitesi gibi geleneksel lüks ilkeleri, tanınabilir ve açık markalama yoluyla statünün açık bir şekilde sergilenmesinden daha önceliklidir.

Zengin bir azınlığın seçtiği marka listesini tutturmak süper zenginlere ulaşan yeni bir altın bilet oldu.

Saydığımız nedenler birleşerek ayrıcalığı ve seçkinliği görünmez kılarak; görgüsüzlük ve gösterişin kalesini tahrip etmiş durumda…

Mehmet Önal’ın yazısı