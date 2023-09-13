Mehmet Ocaktan: Umarım bütün faturayı Şimşek’e kesmezler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yeni ekonomi politikalarını bizzat savunmasından hareketle, ekonominin rayına oturtulması konusunda iktidarın sonuna kadar kararlılığını sürdüreceğini anlıyoruz, daha doğrusu öyle olmasını umuyoruz.

Ancak geçmişe dönük hafızalarımızı tazelediğimizde, yarın orta ve dar gelirlilerin ‘acı fatura’ya karşı çığlığı yükselmeye başladığında iktidarın bu politikaların arkasında kararlılıkla durup duramayacağından da çok emin değiliz. Zira iktidar bugüne kadar öylesine çok karar değiştirdi ki yarın başka tür popülist politikalara sapmayacağının garantisi yok. Ayrıca bu yanlış politikalar yüzünden yaşanan ekonomik krizin bir sorumlusu da yok, sanki bazı gizli güçler gelmiş ve ekonomimizi batırmış…

Umarız yolun bir yerinde bütün faturayı Mehmet Şimşek’e keserek ‘affı’nı kabul edip, milleti ikna etmek için yeni sabır seansları düzenlemek zorunda kalmayız…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı