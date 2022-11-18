Mehmet Ocaktan: Türkiye’yi 2023’te güvenli bir limana kim ulaştıracak?

İktidar ekonomik krize çözüm üretemiyor, enflasyonla mücadelede kelimenin tam anlamıyla havlu atmış durumda. Hukuk, özgürlük gibi çok önemli vaatler konusunda ise iktidarın inandırıcılığı yok. Eğer bir taraftan demokrasi, hukuk vurgusu yaparken arka kapıdan dolaşarak medyayı ve toplumu susturmak için “sansür yasası” çıkarıyorsanız, doğal olarak “Türkiye Yüzyılı” manifestosunun inandırıcılığını bizzat kendiniz yok etmiş olursunuz… Kısacası Cumhur İttifakı kaybetmeye en yakın noktada bulunuyor.

İşte tam bu noktada ‘Türkiye’yi 2023’te güvenli bir limana salimen kim ulaştıracak?’ sorusunu sormak gerekiyor. Bunun için de elimizde tek adres var, 6’lı masa… Ama hemen belirtmek gerekiyor ki muhalefet şu ana kadar toplumu heyecanlandıracak ve güçlü umut dalgası yaratacak bir görüntü ortaya koyabilmiş değil.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı