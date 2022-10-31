Mehmet Ocaktan: Türkiye yüzyılında eksik olan şey inandırıcılık

Normal şartlarda Erdoğan’ın açıklamaları bu topraklarda yaşayan herkesi heyecanlandıracak ve de alkışlanacak ifadeler. Bir başka ifadeyle, Erdoğan’ın bugün bir demokrasi manifesto gibi sunmaya çalıştığı söylemleri bildiğimiz o eski AK Parti dillendirseydi herhalde hepimiz heyecanlanırdık.

Kim böyle bir Türkiye istemez ki… Erdoğan çok açık ve net ifadelerle ‘katılımcı demokrasi’, özgürlük vaat ediyor ve her türlü taassuptan kurtulmak gerektiğinin altını çiziyor.

Ama ne yazık ki bugün demokrasinin de özgürlüklerin de çok uzağındayız. Daha da vahim olanı, bugün özgür ve demokratik bir Türkiye hayali kurmak bile çok mümkün gözükmüyor, çünkü demokrasi ve ‘hukukun üstünlüğü’ ilkeleriyle yola çıkan AK Parti o eski AK Parti değil artık…

İşte tam da bu yüzden “Türkiye Yüzyılı” manifestosunda bir eksiklik var, o da inandırıcılık…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı