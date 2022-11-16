Mehmet Ocaktan: Rusya’ya soralım ‘Teröristlerle bağın var mı’ diye

Malum İçişleri Bakanı “Saldırı Kobani talimatıyla yapıldı” diyerek ABD’ye meydan okudu. Oysa biliyoruz ki 2019’daki Soçi mutabakatından bu yana bu yana Kobani Rusya’nın kontrolünde. Elbette Amerika’nın da elleri temiz değil.

Madem ABD’ye meydan okuyabiliyoruz, o zaman çıkıp soralım; “Ey Rusya, bu teröristlerle senin bir bağın var mıdır?” Peki, bu konuda İçişleri Bakanı’nın Rusya’ya celallenen bir açıklamasını duyar var mı?

Gerçekten PKK terörünün bitirilmesi bizim için önemliyse, Rusya’ya diyelim ki “Eğer Türkiye’nin düşmanı değilsen, neden PKK’ya Moskova’da büro açma izni verdin ve neden hala koruman altında kalmaya devam ediyor?”

Mehmet Ocaktan’ın yazısı