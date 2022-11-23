Mehmet Ocaktan: Rabia hikayesinin Sisi ile el ele bitmesi

“Uluslararası platformlarda darbeci Sisi’yi cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğimi söyledim. Benim için Mısır’ın Cumhurbaşkanı Mursi’dir. BM’de onunla (Sisi) aynı masaya oturmadım. Oturursam kendimi inkar ederim.” Bu sözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ait.

Tuhaf şeşler oluyor memlekette…

“Darbeci Sisi” söylemiyle başlayan Rabia hikayesinin Sisi ile el ele bitmesi nedense beni hiç heyecanlandırmadı.

Galiba “mutlu sonlar” pek bana göre değil. Nedense mutluluk gözyaşlarının kapısında sürekli elde mendille beklemek bana çok banal geliyor…

Maalesef AK Parti özellikle dış politikada epey bir süredir öylesine bir hikaye yazıyor ki doğrusu sanat ve edebiyattaki ‘gerçeküstücü’lere bir taş çıkartır.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı